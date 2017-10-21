У поліції розповіли про версію, чому викрали немовля в Києві

Викрадачам немовляти у Києві загрожує до 12 років ув'язнення як за скоєння особливо тяжкого злочину.

Про це повідомив на брифінгу в суботу начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

Як зазначив Крищенко, поліція знайшла дитину у вагончинку на пилорамі біля села Новосілки Вишгородського району, де співмешканець підозрюваної працює сторожем. Причетність співмешканця до викрадення наразі з’ясовують.

За словами жінки, яку підозрюють у викраденні немовляти у Києві, місяць тому вона втратила власну дитину.

"Одна з версій, яку вона (підозрювана у викраденні - ред.) розказує. Вони втратили дитину місяць тому, викинули її на смітник. Ми ще будемо з’ясовувати всі ці події, тому що поліція Києва в останні місяці не знаходила трупів немовлят на смітниках", - сказав Крищенко.

"Одна з версій слідства - підозрювані планували видати викрадену дитину за свою, аби приховати злочин", - додав він.

Обоє підозрюваних народились у 1997 році. Їхнє психічне здоров'я будуть встановлювати.

За його словами, медики оглянули дитину і її здоров’ю нічого не загрожує. Немовля вже передали батькам.

Згодом Крищенко опублікував у Facebook відео затримання.

Як відомо, у суботу поліція затримала підозрювану в викраденні немовляти.

Двомісячну дитину викрали у п'ятницю ввечері на Оболоні в дошкільному навчальному закладі №606.

Поліція Києва оприлюднила фото та прикмети жінки, яку підозрюють у викраденні 2-місячної дитини.

Раніше повідомлялося, що за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. Покарання за цією статтею передбачає до 5 років тюремного ув’язнення.

Українська правда