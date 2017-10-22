АТО: На донецком направлении ранен военный

70 просмотров
Воскресенье, 22 октября 2017, 19:22

В воскресенье боевики нарушили перемирие 5 раз, один украинский военный получил ранения.

Об этом вечером 22 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы, вели обстрелы возле Авдеевки.

"На донецком направлении открыли огонь по укреплениям сил АТО неподалеку н.п. Шуми. В ответ ВСУ применили стрелковое оружие на поражение", - сообщили в штабе.

В результате противостояния один украинский военный получил ранения.

На луганском направлении боевики дважды били из автоматических гранатометов неподалеку Станицы Луганской. На приморском направлении обстрелы со стороны НПФ велись у Водяного.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: Боевики стреляли 14 раз, ранен боец ВСУ 22 октября 2017, 13:25
Под Киевом нашли тело бойца АТО из батальона "Киевская Русь" 22 октября 2017, 11:47
Стало известно, за что будут лишать статуса участника боевых действий 22 октября 2017, 10:31
powered by lun.ua
Главные новости
АТО: На донецком направлении ранен военный
В киевской полиции говорят, что не задерживали журналистку из Казахстана
Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе
Журналистку из Казахстана задержали в Киеве - адвокат
Все новости
семья

"Это не я!" Почему ребенок врет

фоторепортаж

Как в Виннице памятник Петлюре открывали

гід

Где есть, пить и развлекаться Ереване