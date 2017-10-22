Суд отстранил патрульного, который остановил авто пьяного экс-полковника
В Ивано-Франковске суд отстранил от службы патрульного Леонида Гончарука, который остановил за рулем пьяного экс-полковника полиции.
Об этом написал министр МВД Арсен Аваков в блоге на Украинской правде.
"По жалобе пьяного водителя - ему якобы при задержании сломали мизинец - командира экипажа патрульной службы Леонида Гончарука суд отстранил от службы в качестве меры пресечения. Впереди суд по сути заявленного иска", - написал Аваков.
По его словам, суд признал виновным за вождение в нетрезвом состоянии экс-полковника полиции, которого остановил патрульный.
"Есть видео, которое подтверждает данные протокола, есть свидетели, которые подтверждают правомерность действий полицейского", - добавил Аваков.
Министр также написал, что говорил об этой ситуации с генпрокурором Юрием Луценко, который, по словам Авакова, "лично и объективно отреагирует".
Украинская правда
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