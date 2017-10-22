Суд отстранил патрульного, который остановил авто пьяного экс-полковника

4185 просмотров
Воскресенье, 22 октября 2017, 20:37

В Ивано-Франковске суд отстранил от службы патрульного Леонида Гончарука, который остановил за рулем пьяного экс-полковника полиции.

Об этом написал министр МВД Арсен Аваков в блоге на Украинской правде.

"По жалобе пьяного водителя - ему якобы при задержании сломали мизинец - командира экипажа патрульной службы Леонида Гончарука суд отстранил от службы в качестве меры пресечения. Впереди суд по сути заявленного иска", - написал Аваков.

По его словам, суд признал виновным за вождение в нетрезвом состоянии экс-полковника полиции, которого остановил патрульный.

"Есть видео, которое подтверждает данные протокола, есть свидетели, которые подтверждают правомерность действий полицейского", - добавил Аваков.

Министр также написал, что говорил об этой ситуации с генпрокурором Юрием Луценко, который, по словам Авакова, "лично и объективно отреагирует".

Украинская правда

Темы: Аваков полиция Ивано-Франковск
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главные новости дня – за 60 секунд 20 октября 2017, 22:13
"Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко 20 октября 2017, 14:00
Между Порошенко и Аваковым произошел скандал из-за палаток под Радой 20 октября 2017, 11:46
powered by lun.ua
Главные новости
Полиция: Из-за потасовки под ВР у полицейского черепно-мозговая травма
OVERTIME: Главное в экономике за выходные
На Львовщине избили нардепа партии Ляшко
АТО: На донецком направлении ранен военный
Все новости
TEDx

Как человек определяет параметры прекрасного?

вдохновляет

Счастье жить. Научиться заново ходить и станцевать сальсу

балет

Как Яна Саленко покорила Берлин и стала прима-балериной