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Суд відсторонив патрульного, який зупинив авто п’яного екс-полковника

Неділя, 22 жовтня 2017, 20:37

В Івано-Франківську суд відсторонив від служби патрульного Леоніда Гончарука, який зупинив за кермом п’яного екс-полковника поліції.

Про це написав міністр МВС Арсен Аваков у блозі на Українській правді.

"За скаргою п'яного водія – йому нібито при затриманні зламали мізинець – командира екіпажу патрульної служби Леоніда Гончарука суд відсторонив від служби в якості запобіжного заходу. Попереду суд по суті заявленого позову", - написав Аваков.

За його словами, суд визнав винним за водіння в нетверезому стані екс-полковника поліції, якого зупинив патрульний.

"Є відео, яке підтверджує дані протоколу, є свідки, які підтверджують правомірність дій поліцейського", - додав Аваков.

Міністр також написав, що говорив про цю ситуацію з генпрокурором Юрієм Луценко, який, за словами Авакова, "особисто і об'єктивно відреагує".

Українська правда

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Теми: АваковполіціяІвано-Франківськ
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