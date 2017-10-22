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Суд отстранил патрульного, который остановил авто пьяного экс-полковника

Воскресенье, 22 октября 2017, 20:37

В Ивано-Франковске суд отстранил от службы патрульного Леонида Гончарука, который остановил за рулем пьяного экс-полковника полиции.

Об этом написал министр МВД Арсен Аваков в блоге на Украинской правде.

"По жалобе пьяного водителя - ему якобы при задержании сломали мизинец - командира экипажа патрульной службы Леонида Гончарука суд отстранил от службы в качестве меры пресечения. Впереди суд по сути заявленного иска", - написал Аваков.

По его словам, суд признал виновным за вождение в нетрезвом состоянии экс-полковника полиции, которого остановил патрульный.

"Есть видео, которое подтверждает данные протокола, есть свидетели, которые подтверждают правомерность действий полицейского", - добавил Аваков.

Министр также написал, что говорил об этой ситуации с генпрокурором Юрием Луценко, который, по словам Авакова, "лично и объективно отреагирует".

Украинская правда

Темы: АваковполицияИвано-Франковск
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