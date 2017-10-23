Трамп грозит выйти из НАФТА

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Или по ней будет заключено новое соглашение, которое будет честным по отношению к Америке, или она будет прекращена", – подчеркнул американский президент.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа. Тогда он пригрозил денонсировать договор еще до их завершения.

Следующий раунд переговоров пройдет в ноябре, но уже известно, что они продолжатся и в следующем году.