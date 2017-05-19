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США почали перегляд торговельної угоди з Канадою і Мексикою

П'ятниця, 19 травня 2017, 07:01

Торговий представник США Роберт Лайтхайзер повідомив Конгрес США про плани адміністрації Дональда Трампа переглянути угоду про вільну торгівлю з Канадою і Мексикою (NAFTA).

Про це пише DW.com.

"Договір NAFTA був узгоджений 25 років тому, за цей час наші економіка і бізнес помітно змінилися, а NAFTA - ні Багато положень застаріли і не відповідають сучасним стандартам", - йдеться в листі Лайтхайзера.

За його словами, Вашингтон має намір домогтися "своєчасних і відчутних результатів для американських споживачів, підприємців, фермерів і робітників".

Безпосередні переговори з Канадою і Мексикою почнуться не раніше 16 серпня поточного року, йдеться в прес-релізі торгового представництва США.

В ході передвиборної кампанії Дональд Трамп обіцяв розірвати договір NAFTA і висловлював думку, що "це найгірша торгова угода, що була коли-небудь укладена" Вашингтоном.

26 квітня стало відомо, що Трамп вирішив не припиняти співпрацю в рамках цієї угоди, але має намір домагатися вигідніших умов торгівлі для США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКанадаторгівля
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