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Трамп грозит выйти из НАФТА

Понедельник, 23 октября 2017, 03:11
Трамп грозит выйти из НАФТА

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил выйти из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

Об этом он заявил в интервью Fox News.

"Или по ней будет заключено новое соглашение, которое будет честным по отношению к Америке, или она будет прекращена",  подчеркнул американский президент.

Ранее США, Канада и Мексика начали переговоры по актуализации НАФТА по требованию Трампа. Тогда он пригрозил денонсировать договор еще до их завершения.

Следующий раунд переговоров пройдет в ноябре, но уже известно, что они продолжатся и в следующем году.

Темы: СШАТрамп
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