Аваков заявил, что митинг под Радой финансируют экс-регионалы

Министр внутренних дел Арсен Аваков распространил видео, из которого якобы следует, что экс-нардеп от "Партии регионов" Владимир Олейник "финансирует палатку" возле Верховной Рады.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Олейник - беглый депутат ПР и соратник Януковича сообщил, что профинансировал палаточный городок перед ВР. Теперь, надеюсь, всем стало понятно, за чьи деньги банкет, сотканный из провокаций крови людей, роспуска парламента, Нацгвардии, СБУ и дурноватых ультиматомов", - написал он.

Интервью с Олейником вышло в эфире радио "Говорит Москва", в рубрике "Своя правда" 20 октября.

В радиопрограмме, на вопрос ведущего, хорошая ли новость о том, что возле Рады снова собрались люди, Олейник ответил, что финансирует одну палатку там.

"Там стоит одна моя палатка, я ее финансирую, там черкащане, которых я хорошо знаю, они обратились ко мне за помощью", - сказал бывший регионал.

На уточняющий вопрос журналиста, что означает "финансирую", он ответил, что есть определенные затраты, связанные "с содержанием, питанием и другими потребностями", которые он оплачивает.

"Есть определенные затраты на содержание, питание, помощь семьям... я их в этом плане поддерживаю", - уточнил Олейник.

На этом моменте, фрагмент радио-интервью, предоставленное Аваковым, заканчивается. Однако, в записи на сайте радио, Олейник далее уточнил, что он против митингов в Украине.

"Относительно того, хорошо это или плохо, что в Украине снова вышли люди, то скажу, что плохо. Потому что Украина должна быть стабильным и уверенным государством. А подобные революции, которые приведут, может быть, не дай бог, к распаду и к гражданской войне внутри Украины - это плохо", - добавил экс-нардеп.

Также он добавил, что не верит в то, что в Украине будет новый Майдан, поскольку в 2014 году его "финансировали американцы" и без международной поддержки новая революция, по его мнению, невозможна.

"В 2014 году сколько было международных консулов. В том числе Маккейн. Я его лично видел. Это было вмешательство во внутренние дела Украины. Без международной поддержки такого Майдана, который был в 2014 году - не будет. Но бунт будет однозначно", - сказал Олейник.

Ранее, на своей странице в Facebook он написал, что финансирует палатку под Радой и делает это "как гражданин Украины".

"Это не поддержка Саакашвили, а поддержка группы людей из Черкашины, которых я хорошо знаю. Они прошли все стадии украинского кризиса, и на собственной шкуре испытали прелести нынешнего правления по принципу: "За что боролись…". Я делаю это как гражданин Украины", - написал он.

Как известно, в 2014 году Генпрокуратура объявила в розыск экс-депутата Владимира Олейника.

Олейник был одним из соавторов "диктаторских законов" 16 января, голосование за которые вызвали обострение на Майдане. В декабре 2014 года Генеральная прокуратура Украины предъявила Олейнику подозрение в организации незаконного голосования в парламенте за законы "16 января". Он был объявлен в розыск.

Украинская правда