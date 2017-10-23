Аваков заявив, що мітинг під Радою фінансують екс-регіонали

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поширив відео, з якого нібито випливає, що екс-нардеп від "Партії регіонів" Володимир Олійник "фінансує намет" біля Верховної Ради.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Олійник - депутат-утікач від ПР і соратник Януковича повідомив, що профінансував наметове містечко перед ВР. Тепер, сподіваюся, всім стало зрозуміло, за чиї гроші банкет, витканий з провокацій крові людей, розпуску парламенту, Нацгвардії, СБУ та дурнуватих ультиматумів", - написав він.

Інтерв'ю з Олійником вийшло в ефірі радіо "Говорить Москва", в рубриці "Своя правда" 20 жовтня.

У радіопрограмі, на запитання ведучого, чи гарна новина про те, що біля Ради знову зібралися люди, Олійник відповів, що фінансує одну палатку там.

"Там стоїть одна моя палатка, я її фінансую, там черкащани, яких я добре знаю, вони звернулися до мене за допомогою", - сказав колишній регіонал.

На уточнююче питання журналіста, що означає "фінансую", він відповів, що є певні витрати, пов'язані "з утриманням, харчуванням та іншими потребами", які він оплачує.

"Є певні витрати на утримання, харчування, допомогу сім'ям ... я їх в цьому плані підтримую", - уточнив Олійник.

На цьому моменті, фрагмент радіо-інтерв'ю, надане Аваковим, закінчується. Однак, у запису на сайті радіо, Олійник далі уточнив, що він проти мітингів в Україні.

"Щодо того, добре це чи погано, що в Україні знову вийшли люди, то скажу, що погано. Тому що Україна повинна бути стабільною і впевненою державою. А подібні революції, які приведуть, може бути, не дай бог, до розпаду і до громадянської війни всередині України - це погано ", - додав екс-нардеп.

Також він додав, що не вірить в те, що в Україні буде новий Майдан, оскільки в 2014 році його "фінансували американці" і без міжнародної підтримки нова революція, на його думку, неможлива.

"У 2014 році скільки було міжнародних консулів. В тому числі Маккейн. Я його особисто бачив. Це було втручання у внутрішні справи України. Без міжнародної підтримки такого Майдану, який був у 2014 році - не буде. Але бунт буде однозначно", - сказав Олійник.

Раніше, на своїй сторінці в Facebook він написав, що фінансує намет під Радою і робить це "як громадянин України".

"Це не підтримка Саакашвілі, а підтримка групи людей з Черкашини, яких я добре знаю. Вони пройшли всі стадії української кризи, і на власній шкурі відчули принади нинішнього правління за принципом:" За що боролися... ". Я роблю це як громадянин України" , - написав він.

Як відомо, в 2014 році Генпрокуратура оголосила в розшук екс-депутата Володимира Олійника.

Олійник був одним із співавторів "диктаторських законів" 16 січня, голосування за які викликали загострення на Майдані. У грудні 2014 року Генеральна прокуратура України оголосила Олійнику про підозру в організації незаконного голосування в парламенті за закони "16 січня". Він був оголошений в розшук.

Українська правда