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В редакцию "Эхо Москвы" ворвался мужчина с ножом и ранил ведущую

Понедельник, 23 октября 2017, 13:25

В редакцию радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" в понедельник.

Ворвавшийся мужчина ударил ведущую Фельгенгауэр ножом в горло.

Он задержан охраной и передан полиции.

По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована.

Темы: РосcияСМИ
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