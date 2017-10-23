В редакцию "Эхо Москвы" ворвался мужчина с ножом и ранил ведущую
Понедельник, 23 октября 2017, 13:25
В редакцию радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.
Об этом сообщает "Эхо Москвы" в понедельник.
Ворвавшийся мужчина ударил ведущую Фельгенгауэр ножом в горло.
Он задержан охраной и передан полиции.
Главред сайта «Эха Москвы» @Vit_Ruvinsky поделился фотографиями напавшего на @t_felg pic.twitter.com/o8kOkLcSeK— Открытая Россия (@openrussia_org) October 23, 2017
По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер, и она госпитализирована.