До редакції "Еха Москви" увірвався чоловік з ножем і поранив ведучу

До редакції радіостанції "Ехо Москви" проник невідомий і поранив ножем заступника головного редактора радіостанції Тетяну Фельгенгауер.



Про це повідомляє "Ехо Москви" в понеділок.



Зазначається, що чоловік увірвався до редакції та вдарив ведучу Фельгенгауер ножем у горло.



Його затримала охорона і передала поліції.

За словами лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Однак їй поставили катетер і госпіталізували.