СБУ запретила соратнику Саакашвили въезд в Украину на 3 года

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Понедельник, 23 октября 2017, 17:39

Служба безопасности запретила депутату парламента Грузии Кобе Накопии въезд в Украину сроком на 3 года.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Украинской правды".

Как следует из ответа ведомства, Служба безопасности 12 октября 2017 года приняла решение о запрете въезда на три года гражданину Накопии, руководствуясь "интересами обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка".

 

Как сообщалось, 15 октября 2017 года в аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину депутата парламента Грузии Кобу Накопию.

В Госпогранслужбы тогда объяснили, что не пустили в Украину Накопия, выполняя поручение правоохранительного органа, при этом не уточнили какого именно.

Коба Накопия – бизнесмен, депутат парламента Грузии, являющийся одним из сторонников экс-президента Михеила Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его "золотой кредиткой" бывшего главы государства.

В 2015 году он также участвовал в конкурсе на главу государственного предприятия "Укртранснафта".

Украинская правда

 

Темы: СБУ Саакашвили
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