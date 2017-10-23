СБУ заборонила соратнику Саакашвілі в'їзд в Україну на 3 роки

Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди".

Як випливає з відповіді відомства, Служба безпеки 12 жовтня 2017 року прийняла рішення про заборону в'їзду на три роки громадянину Накопії, керуючись "інтересами забезпечення безпеки України та охорони громадського порядку".

Як повідомлялося, 15 жовтня 2017 року в аеропорту "Бориспіль" не пустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопію.

В Держприкордонслужбі тоді пояснили, що не пустили в Україну Накопію, виконуючи доручення правоохоронного органу, про те не уточнили якого саме.

Коба Накопія – бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році він також брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

Українська правда