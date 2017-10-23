Вынужденными переселенцами стали 4% украинцев - Ельченко

По меньшей мере 1,6 млн граждан Украины стали вынужденными переселенцами с 2014 года, в результате российской вооруженной агрессии и оккупации.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время брифинга по гуманитарной ситуации в нашей стране, передает "Укринформ".

"Около 1,6 миллиона украинцев были вынуждены оставить собственные дома и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, что составляет четыре процента от общего количества населения Украины", - рассказал Ельченко.

Из-за российской вооруженной агрессии Украина переживает самую серьезную гуманитарную проблему со времен обретения независимости, подчеркнул дипломат.

"Более 3,8 млн людей, живущих с обеих сторон "контактной линии", нуждаются в гуманитарной помощи", - добавил Ельченко.

По его словам, ситуацию усугубляют нарушения режима прекращения огня и угроза вооруженной эскалации со стороны России, что влияет на состояние экономики в Украине.

"Украина, как государство, развивается, вынуждена была повысить уровень расходов на национальную безопасность и оборону до 5% ВВП несмотря на (тяжелую - ред.) экономическую ситуацию в стране", - подчеркнул глава Миссии.

Ельченко отметил, что развертывание миротворческой миссии ООН для восстановления контроля над государственной границей в зоне конфликта способно помочь всестороннему урегулированию конфликта на Донбассе.