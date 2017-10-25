Украинский паспорт потерял позиции в рейтинге "безвизовости"

Украинский паспорт с июня опустился на две позиции в международном рейтинге паспортов по уровню свободы передвижения по миру.

Об этом говорится на странице рейтинга в интернете.

Теперь украинский документ занимает 32-е место. Он позволяет своему владельцу посещать без визы 120 стран (раньше было 119).

Эту позицию паспорт Украины разделяет с Тайванем и Макао.

Первую строчку в этом рейтинге занимает Сингапур. Жители этой страны имеют право на безвизовый въезд в 159 стран.

За Украиной в рейтинге находится Венесуэла и Гренада (по 119 безвизовых стран).

Россия занимает в этом списке 41-е место. Ее граждане могут посещать без виз 108 государств.

Как сообщалось, в июне украинский паспорт получил самый высокий результат из всех постсоветских стран, кроме стран Балтии, заняв 30 место в рейтинге паспортов мира.

Евгений Кизилов, УП