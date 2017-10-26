Трамп хочет лучших отношений с РФ, чтобы решить ядерную проблему КНДР

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Четверг, 26 октября 2017, 05:47

Ядерную проблему Северной Кореи было бы легче решить, если бы у США были лучшие отношения с Россией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox Business Network, пишет Reuters.

"Китай помогает нам, и, может быть, Россия идет по другому пути, нанося ущерб тому, что мы делаем", - сказал Трамп.

"Я думаю, мы могли бы иметь хорошие отношения" с Россией, сказал Трамп. "Я думаю, что ситуация в Северной Корее было бы легче урегулировать".

Как сообщалось, Китай резко ограничил торговлю с Северной Кореей, являясь ее самым крупным союзником.

16 октября, президент России Владимир Путин  подписал указ о применении санкций против Северной Кореи.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

После этого Трамп сообщил, что Соединенные Штаты готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломатические усилия с Северной Кореей будут продолжаться "до первой бомбы".

Темы: США Росcия Трамп Северная Корея
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