Трамп хоче кращих відносин з РФ, щоб вирішити ядерну проблему КНДР

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Четвер, 26 жовтня 2017, 05:47

Ядерну проблему Північної Кореї було б легше вирішити, якби у США були кращі відносини з Росією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business Network, пише Reuters.

"Китай допомагає нам, і, може бути, Росія йде іншим шляхом, завдаючи шкоди тому, що ми робимо", - сказав Трамп.

"Я думаю, ми могли б мати хороші відносини" з Росією, сказав Трамп. "Я думаю, що ситуацію в Північній Кореї було б легше врегулювати".

Як повідомлялось, Китай різко обмежив торгівлю з Північною Кореєю, будучи її найбільшим союзником.

16 жовтня, президент Росії Володимир Путін підписав указ про застосування санкцій проти Північної Кореї.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може початися в будь-який момент.

Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що дипломатичні зусилля з Північною Кореєю триватимуть "до першої бомби".

Теми: США Росія Трамп Північна Корея
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