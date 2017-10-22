Трамп о ситуации с КНДР: США готовы ко всему

Соединенные Штаты готовы к любому сценарию развития ситуации вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы готовы ко всему. Вы будете шокированы, если узнаете, насколько мы готовы, когда будет нужно", – подчеркнул Трамп.

В интервью Fox News он также добавил, что Китай оказывает большую поддержку США и усиливает давление на КНДР.

"Китай нам действительно помогает. Они закрывают свою финансовую систему для Северной Кореи, сильно снизили поставки нефти. 93% товаров, которые идут в Северную Корею, проходят через Китай, поэтому Китай – это крупный игрок", – подчеркнул американский президент.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.