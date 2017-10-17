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Россия ввела санкции против КНДР

Вторник, 17 октября 2017, 02:11

Президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник, 16 октября, подписал указ о применении санкций против Северной Кореи.

Об этом сообщает официальный портал правовой информации России.

Причиной введения ограничений РФ называет ракетные испытания руководства КНДР.

Также сообщается, что указ подписан после принятия 30 ноября 2016 резолюции ООН о причинах введения санкций для экономики КНДР.

Как известно, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что дипломатические усилия с Северной Кореей будут продолжаться "до первой бомбы".

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Темы: РосcияКНДРсанкции
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