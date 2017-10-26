Мосийчука перевели в Институт Шалимова

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Четверг, 26 октября 2017, 21:06

Народного депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука перевезли в Институт Шалимова.

Об этом сообщили в эфире канала "112" со ссылкой на пресс-службу "Радикальной партии".

Нардепа перевели в Институт Шалимова, потому что раньше он там лечился и проходил обследование. Поэтому врачи лучше знают его состояние здоровья.

Мосичука доставили в новую больницу около 18 часов, там врачи проводят обследование. Отмечается, что жизни Игоря Мосийчука ничего не угрожает.

Как сообщалось, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала.

Погибли два человека: охранник Мосийчука и простой прохожий.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва. Среди них – покушение на нардепа Игоря Мосийчука, покушение на политолога или журналистов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что "не имеет никаких сомнений", что теракт был направлен против Мосийчука и поспешил допустить, что это работа российских спецслужб.

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в связи с взрывом в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Также глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в покушении на народного депутата Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

Темы: Мосийчук Киев
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