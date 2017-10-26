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В Кремле отреагировали на обвинения в причастности к взрыву в Киеве

Четверг, 26 октября 2017, 15:06

В Кремле заявили, что обвинения в адрес России в связи с взрывом в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, – "очередное проявление захлестнувшей Украину русофобии".

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Как всегда, абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерическое обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве", – подчеркнул Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни к взрыву в Киеве 25 октября.

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Как сообщалось, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп Игорь Мосийчук и еще четыре человека, среди которых политолог Виталий Бала. Один из пострадавших, охранник Мосийчука, 31-летний работник полиции полка особого назначения Руслан Кушнир умер по дороге в больницу.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата.

Позже народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что от взрыва в Киеве, кроме Кушнира, погиб прохожий – 36 летний Михаил Мормиль. 

По данным СБУ, взрыв могло спровоцировать самодельное взрывное устройство направленного действия, созданное базе автомобильной сигнализации. Его могли активировать дистанционно.

Следствие рассматривает несколько версий взрыва. Среди них – покушение на нардепа Игоря Мосийчука, покушение на политолога или журналистов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что "не имеет никаких сомнений", что теракт был направлен против Мосийчука и поспешил допустить, что это работа российских спецслужб.

В свою очередь, еще один нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько не исключил "чеченский след".

"Украинская правда" в Threads

Темы: терактМосийчукРосcия
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