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Взрыв на Соломенке: Следствие рассматривает несколько версий

Четверг, 26 октября 2017, 12:19

Следствие рассматривает несколько версий взрыва на улице Адама Мицкевича в Киеве. Среди них – покушение на нардепа Игоря Мосийчука, покушение на политолога или журналистов.

Об этом на брифинге 26 октября заявил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

"Нами рассматривается несколько версий этого преступления. Первая – это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбами РФ, вторая версия – политическая деятельность Мосийчука и его общественная позиция внутри нашего государства, третья – покушение на убийство Мосийчука на личной почве", - сказал он.

Однако, по его словам, следствие рассматривает и другие версии.

"Мы не исключаем другие версии. Там еще был политолог Бала – мы тоже не можем не рассматривать эту версию, может, были какие-то вопросы к самому Бале", - сказал Кононенко.

Он добавил, что не исключают и версию покушения на убийство "любого политического или общественного деятеля, который мог находиться на канале "Эспрессо" в это время".

"Версия по поводу возможного покушения на журналистов этого канала не исключена тоже. Мы рассматриваем ее среди других версий", - добавил прокурор Киева Роман Говда.

На вопрос относительно информации, озвученной Олегом Ляшко о том, что якобы мопед, который взорвался, принадлежит Бале, Говда сказал:

"Мы исключаем тот факт, что это мопед именно того гражданина, которого вы назвали".

Как известно, 25 октября около 22 вечера произошел взрыв на улице АдамаМицкевича в Соломенском районе Киева. В нем пострадал нардеп ИгорьМосийчук и еще четыре человека, один из которых по дороге в больницускончался.

По данным СБУ, взорвали мопед вблизи места передвижения депутата и вследствие этого погибли двое мужчин.

Погиб охранник Мосийчука, 31-летний работник полиции полка особого назначения Руслан Кушнир.

Позже народный депутат и член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что от взрыва в Киеве погиб прохожий – 36 летний Михаил Мормиль.

Темы: КиеввзрывМосийчук
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