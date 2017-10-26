Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ляшко не исключает, что покушение на Мосийчука устроили оппоненты

Четверг, 26 октября 2017, 08:37

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что покушение на Мосийчука может быть организовано политическими оппонентами.

Об этом он заявил журналистам ночью возле больницы, в которую попал Мосийчук, сообщает телеканал "112 Украина".

"У меня нет никаких сомнений, что это террористический акт, жертвами которого стали и невинные люди. Очевидно, жертвой теракта был Мосийчук, но пострадали при этом Виталий Бала, и охранник Мосийчука", – сказал Ляшко.

"Я искренне соболезную жене погибшего, его родным, близким. Для меня понятно, что это теракт, связанный с политической деятельностью моего коллеги, члена фракции Игоря Мосийчука", – добавил он.

Ляшко призвал правоохранительные органы "расследовать этот теракт, установить, кто это сделал, и привлечь к ответственности".

"У меня нет никаких сомнений, что теракт против Мосийчука связан с его политической деятельностью. Я не исключаю, что это работа российских спецслужб, но, в то же время, я не исключаю версии, что это может быть покушение, организованное нашими политическими оппонентами", – заявил Ляшко.

В свою очередь, нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько не исключил чеченский след: "Покушение на Мосийчука – это дело рук Кадырова", – написал он в Facebook.

Как известно, вечером 25 октября на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука неизвестные совершили покушение. Он получил ранения и сейчас находится в больнице.

В МВД подтвердили, что на месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата погиб от полученных ранений.

Темы: МосийчукЛяшко ОлегРадикальная партия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Мосийчук
Взрыв на газопроводе: "Лубныгаз" подозревает Мосийчука
В РФ разыскивают Мосийчука: напал на посольство
Суд закрыл инициированное Мосийчуком дело против Супрун
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: