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С начала года на Донбассе погибли 162 украинских военных

Пятница, 27 октября 2017, 19:22

С начала 2017 года на Донбассе погибли 162 украинских военных, а за последние два месяца - 10.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с спецпредставителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, передает "Интерфакс-Украина".

"В последнее время российская агрессия только усиливается на востоке Украины. Только за последние два месяца погибли десять и были ранены 70 украинских военнослужащих. А с начала года 162 погибших", - сказал Парубий.

Также во время встречи со спецпредставителем США Парубий заявил, что Украина ожидает от США решения о предоставлении летального оборонительного вооружения.

Темы: ДонбассвойнаСША
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