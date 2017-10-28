В ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время
29 октября Украина перейдет на зимнее время.
Так, в 4 утра стрелки часов следует перевести на один час назад.
Как известно, переход на летнее время придумали в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального использования электроэнергии в течение суток.
В Украине эта практика осталась со времен СССР, где впервые начали переводить стрелки часов в 1981 году.
В 2011 году Верховная Рада пыталась навсегда зафиксировать в Украине летнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.
Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее время.
Украинськая правда
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