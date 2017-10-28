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У ніч на неділю Україна переходить на "зимовий" час

Субота, 28 жовтня 2017, 11:29
У ніч на неділю Україна переходить на зимовий час
unsplash.com

29 жовтня Україна перейде на "зимовий" час.

Так, о 4 ранку стрілки годинників слід перевести на одну годину назад.

Як відомо, перехід на літній час придумали у Британії 1908 року для економії і раціональнішого використання електроенергії протягом доби.

В Україні ця практика лишилася з часів СРСР, де вперше почали переводити стрілки годинника в 1981 році.

У 2011 році Верховна Рада намагалася назавжди зафіксувати в Україні літній час, але під тиском громадськості прийнята постанова була скасована.

Зараз понад 110 країн світу переходять на літній час.

Українська правда

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Теми: зимовий часчас
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