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В воскресенье Украина переходит на зимнее время

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 12:32
В воскресенье Украина переходит на зимнее время
Фото pixabay.com

30 октября в 4 часа утра по киевскому времени Украина перейдет на зимнее время – стрелку часов нужно перевести на 1 час назад.

Источник: Минэкономики

Дословно Минэкономики: "Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины"".

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Детали: В министерстве напомнили, что ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября – в 4 часа на 1 час назад.

Отмечается, что время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению.

Летнее время, которое действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, вводится с целью эффективного использования светлой части суток.

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Темы: Украиназимнее времяМинэкономики
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