В "Движении освобождения" заявили, что начали блокировать Roshen в Виннице и Яготине
Участники "Движения освобождения" заявили, что начали блокировать бизнес корпорации президента Петра Пороенка "Roshen" в Виннице и Яготине.
В заявлении "Движения освобождения" говорится, что активисты "хотят заставить избранного руководителя государства действовать в интересах всего общества, а не только себя лично", и что "президент обогащается вместе с ворами и убийцами".
"Когда мы шли защищать государство, его руководство обещало привлечь к ответственности воров и убийц из команды предыдущего президента. Вместо этого мы видим, что выбранный при отражении нами атак Путина президент объединился с ворами и убийцами, и обогащается вместе с ними. Мы предложили Порошенко внести в ВР законопроект о создании антикоррупционного суда, который начнет отправлять за решетку таких, как Насиров, Охендовский или Розенблат и законопроект о процедуре импичмента самому президенту, который должен работать исключительно в рамках закона, но Порошенко блокирует эти важные для страны решения", - говорится в заявлении "Руха".
"Мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков - не давать ни гривны одной из его 104-х компаний, которые он указал в своей декларации .... Мы против кровопролития, нападений на людей, магазины или заводы, но президенту надо выбрать, чем заниматься - государством или бизнесом ", - заявили в "Движении".
Как сообщил в комментарии УП нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко, который также принимает участие в акции "Всеукраинский сбор" за большую политическую реформу, участие в блокировании принимают активисты "Движения" и местные жители.
"Яготин - логистический центр, а в Виннице - один из заводов (Roshen)", - пояснил Семенченко. На вопрос, будут ли там стоять палатки, или блокировать будут митингами, он отметил: "По-разному".
"Идея такова, что Порошенко как президент должен выбрать - или он обогащается во время войны, которая длится с РФ, или занимается страной, совместительство у него не получается", - добавил нардеп.
Также Семенченко отметил: речь о блокировании идет не только в отношении Roshen, "но и всего бизнеса: транспортного, аграрного, страховых компаний, медиа".
"В других городах также будут (акции). Планируется обнародовать весь список. И постепенно участники "Движения освобождения" планируют это делать по всей стране", - подытожил нардеп.
Как заявили участники акции под ВР и нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев под Верховной Радой, который также принимает участие в акции "Всеукраинский сбор", активисты "Движения освобождения" будут блокировать грузовики в логистическом центре "Roshen" в Яготине.
"У магазина в Виннице активисты будут призывать всех не покупать сладости фабрики, потому что эти деньги идут на обогащение президента в то время, когда нам нужен верховный главнокомандующий", - отметил Соболев.
Третья группа активистов обустроит лагерь в Луцке.
Также сообщается, что активисты движения "начали блокировать фабрику". Однако на видео, которое опубликовано на странице "Движения", видно, что возле здания находится всего несколько человек.
Украинская правда
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