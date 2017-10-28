"Рух визволення" заявив, що почав блокувати Roshen у Вінниці та Яготині

Учасники "Руху визволення" заявили, що почали блокувати бізнес корпорації президента Петра Порошенка "Roshen" у Вінниці та Яготині.

У заяві "Руху визволення" йдеться, що активісти "хочуть змусити обраного керівника держави діяти в інтересах всього суспільства, а не лише себе особисто", і що "президент збагачується разом з крадіями та вбивцями".

"Коли ми йшли захищати державу, її керівництво обіцяло притягнути до відповідальності крадіїв та вбивць з команди попереднього президента. Замість цього ми бачимо, що обраний під час відбиття нами атак Путіна президент об’єднався з крадіями та вбивцями, і збагачується разом з ними. Ми запропонували Порошенку внести до ВР законопроект про утворення антикорупційного суду, який почне відправляти за грати таких, як Насіров, Охендовський чи Розенблат та законопроект про процедуру імпічменту самому президенту, який має працювати виключно в рамках закону, але Порошенко блокує ці важливі для країни рішення", - йдеться у заяві "Руху".

"Ми пропонуємо не купувати товари в його магазинах, не користуватися послугами його страхових компаній, банків – не давати ані гривні жодній з його 104-х компаній, які він вказав у своїй декларації.... Ми проти кровопролиття, нападів на людей, магазини чи заводи, але президенту треба вибрати – займатися, або державою, або бізнесом", - заявили у "Русі визволення".

Як повідомив у коментарі УП нардеп від "Самопомочі" Семен Семенченко, який також бере участь у акції "Всеукраїнський збір" за велику політичну реформу, участь у блокуванні беруть активісти "Руху" та місцеві мешканці.

"Яготин - логістичний центр, а у Вінниці - один з заводів (Roshen)", - пояснив Семенченко. На питання, чи будуть там стояти намети, чи блокувати будуть мітингами, він зазначив "По-різному".

"Ідея така, що Порошенко як президент має взагалі вибрати - він збагачується під час війни, яка триває з РФ, чи займається країною, сумісництво в нього не виходить", - додав нардеп.

Також Семенченко зазначив: щодо блокування йдеться не лише про Roshen, "а й про увесь бізнес: транспортний, аграрний, страхові компанії, і медіа".

"У інших містах також будуть (акції). Планується оприлюднити увесь список. І поступово учасники "Руху визволення" планують це робити по всій країні", - підсумував нардеп.

Як проголосили учасники акції під ВР та нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв під Верховною Радою, який також бере участь у акції "Всеукраїнський збір", активісти "Руху визволення" будуть блокувати вантажівки у логістичному центрі "Roshen" у Яготині.

"Біля магазину у Вінниці активісти закликатимуть усіх не купувати солодощі фабрики, бо ці гроші йдуть на збагачення президента в той час, коли нам потрібний верховний головнокомандувач", - зазначив Соболєв.

Третя група активістів облаштує табір у Луцьку.

Також повідомляється, що активісти руху "почали блокувати фабрику". Однак на відео, яке оприлюднено на сторінці "Руху", видно, що біля фабрики перебуває лише кілька людей.

Українська правда

