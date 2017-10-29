АТО: Боевики не прекращают провокации, возле Песок стреляют по своим

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Воскресенье, 29 октября 2017, 18:59

С полуночи 29 октября боевики нарушили "тишину" 5 раз, в результате боевых действий потерь среди военных ВСУ нет.

Об этом вечером в воскресенье сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Боевики не прекращали огневые провокации, применяя минометы. Ночью на приморском направлении боевики били по защитникам Старогнатовки из 82-мм минометов, под гранатометный огонь попали укрепления сил АТО возле Водяного.

На донецком направлении противник дважды вел огонь из пехотного вооружения на подступах к Пескам, из этого же оружия обстреляли силы АТО возле Крымского на луганском направлении.

Также "Военное телевидение" обнародовало видео, на котором зафиксированы обстрелы со стороны боевиков по своим же силам. 

"Они провоцируют, а потом будут заявлять, что мы открываем огонь. Это очередная провокация", - отмечают военные.

Українська правда 

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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