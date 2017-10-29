АТО: Бойовики не припиняють провокації, біля Пісків стріляють по своїх

З опівночі 29 жовтня бойовики порушили "тишу" 5 разів, бойових дій втрат серед військових ЗСУ немає.

Про це ввечері у неділю повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Бойовики не припиняли вогневі провокації, застосовуючи міномети. Вночі на приморському напрямку бойовики били по оборонцях Старогнатівки з 82-міліметрових мінометів, під гранатометний вогонь потрапили укріплення сил АТО біля Водяного.

На донецькому напрямку противник двічі вів вогонь із піхотного озброєння на підступах до Пісків, з цієї ж зброї обстріляли сили АТО біля Кримського на луганському напрямку.

Також "Військове телебачення" оприлюднило відео, на якому зафіксовано обстріли з боку бойовиків по своїх силах.

"Вони провокують, а потім будуть заявляти, що ми відкриваємо вогонь. Це чергова провокація", - зазначають військові.

Українська правда