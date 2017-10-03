В Калиновке прекратились взрывы и пожар – ГСЧС

Во вторник утром в Калиновке больше нет пожара и взрывов боеприпасов на территории склада.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 утра 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается", - отметили в сообщении.

В службе отметили, что пока остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 5 км от г. Калиновка.

ГСЧС проводит очистку местности от взрывоопасных предметов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

Обследовано уже 18,3 тыс. га территории.

"Продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов", - говорится в сообщении.

Всего с начала выполнения работ сотрудники ГСЧС обнаружили и изъяли 720 взрывоопасных предметов.

На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Калиновской РГА Владимир Гаврилюк и оперативная группа ГСЧС.

Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что существуют свидетельства того, что к взрывам на военных складах в районе Калиновки привел заложенный диверсантами детонатор.

По состоянию на 2 октября на складах боеприпасов в районе Калиновки продолжалась одиночная детонация боеприпасов.