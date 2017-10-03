Луценко назвал основную версию в деле о взрывах в Калиновке

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Вторник, 3 октября 2017, 12:02

Генеральный прокурор Юрий Луценко говорит, что основной версией следствия в деле о пожаре на складе боеприпасов в Калиновке является диверсия.

Об этом он заявил на брифинге в Харькове.

"Я стою и дальше на том, что мы имеем дело с диверсией, которая стала возможной из-за служебной халатности должностных лиц, которые были уполномочены обеспечивать охрану этого объекта", - подчеркнул он.

Луценко отметил, что периметр склада был "фактически беззащитен", поскольку 17 военных не могут контролировать объект.

По его словам, уже установлено, что охранный режим на складе боеприпасов "массово нарушался с согласия и даже по приказу" руководителя базы.

"В ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто вероятно причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии", - отметил он.

Генпрокурор сказал, что располагает и другими деталями расследования чрезвычайного происшествия в Калиновке, но в интересах следствия разглашать их не будет.

Как сообщалось, во вторник, 3 октября, утром в Калиновке больше нет пожара и взрывов боеприпасов на территории склада.

Вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека. Из зоны риска эвакуированы более 30 тысяч человек сейчас они постепенно возвращаются домой.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Луценко чрезвычайное происшествие Генпрокуратура Винницкая область
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