Нардепы приняли закон, запускающий судебную реформу

2805 просмотров
Вторник, 3 октября 2017, 13:25

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

"За" - 234 голосов.

Перед этим парламент в течение 7 пленарных дней рассмотрел 4383 поправок к закону.

"Таким образом мы завершили трехнедельное обсуждение этого законопроекта. Это самый долгий законопроект в истории украинского парламента", – сказал спикер Андрей Парубий.

Ряд народных депутатов заявили о кнопкодавстве при голосовании этого документа.

Перед голосованием народные депутаты приняли предложение профильного комитета о внесении финальных поправок.

"Комитет предлагает изъять все, что вызвало дискуссию в этом зале", - отметил председатель комитета Руслан Князевич, зачитав номера поправок, отметив, что отдельным пунктом идут 17 страниц поправок, которые исправляют орфографические ошибки в законе.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада законодательство суд реформы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Власти предлагали "Воле народа" два министерства 3 октября 2017, 12:52
Москаленко: Ковальчук предлагал мне возглавить "Наш край" 3 октября 2017, 11:56
Москаленко признал, что власть помогает искать людей в "Волю народа" 3 октября 2017, 11:30
powered by lun.ua
Главные новости
Нардепы приняли закон, запускающий судебную реформу
Власти предлагали "Воле народа" два министерства
Тарута устраивал фейковые слушания о Нацбанке в подвале Капитолия
Луценко считает, что кое-что мешает экстрадиции Саакашвили
Все новости
еда

Пропускаете завтрак - вдвое больше рискуете повредить артерии

видео

Как Одесса встречала Саакашвили

видео

Какими глазами на нас смотрит мир? Украина в 40 глобальных рейтингах