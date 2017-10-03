Нардепы приняли закон, запускающий судебную реформу

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.



"За" - 234 голосов.



Перед этим парламент в течение 7 пленарных дней рассмотрел 4383 поправок к закону.



"Таким образом мы завершили трехнедельное обсуждение этого законопроекта. Это самый долгий законопроект в истории украинского парламента", – сказал спикер Андрей Парубий.



Ряд народных депутатов заявили о кнопкодавстве при голосовании этого документа.



Перед голосованием народные депутаты приняли предложение профильного комитета о внесении финальных поправок.



"Комитет предлагает изъять все, что вызвало дискуссию в этом зале", - отметил председатель комитета Руслан Князевич, зачитав номера поправок, отметив, что отдельным пунктом идут 17 страниц поправок, которые исправляют орфографические ошибки в законе.



Валентина Романенко, УП