Народный депутат из фракции "Народный фронт" Юрий Береза ​​дал показания по делу о поджоге его дома в селе Чумаки Днепропетровской области.

Об этом он рассказал в комментарии УП 3 октября.

"На момент, когда все произошло меня вообще не было дома. Следствие это уже проверило, проверено местонахождение моего телефона, там были звонки и все остальное. Эту историю проверяла полиция района, полиция области, полиция общегосударственная. Сейчас дело в прокуратуре", - отметил Береза.

Он добавил, что дал показания "как простой гражданин".

"Отдал одежду, в которой находился, дал осмотреть руки", - сказал Береза.

Вместе с тем нардеп утверждает, что поджигателя не били его охранники.

"Уже проведено пять следственных экспериментов. Но это тайна следствия, могу только сказать, что его никто не бил", - сказал он и добавил, что при задержании поджигатель сказал его охранникам, что является чеченцем.

По словам Березы, позже оказалось, что человек имеет официальную справку, что является сумасшедшим.

"Первые слова были, когда его задержали, что у него было задание сжечь машину, сжечь дом и завалить "барыгу". При этом он кричал "Аллах Акбар". Что мне известно из полиции, он назвал фамилии (заказчика – ред.) второго-третьего круга одного из нардепов", - сказал Береза, однако не захотел говорить, о ком именно идет речь.

Относительно избитого мужчины, нардеп сказал, что его "состояние удовлетворительное, он не при смерти".

Как известно, 23 сентября полиция сообщила, что около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань.

Дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом Березы, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Сейчас с избиением поджигателя дома Березы разбирается прокуратура.

Роман Кравец, УП