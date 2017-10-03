Экс-чиновнику Одесского горсовета вручили подозрение за пожар в "Виктории"

Прокуратура вручила подозрение бывшему чиновнику Одесского горсовета по делу о пожаре в оздоровительном комплексе "Виктория", в результате которого погибли трое детей.



Об этом сообщает советник руководителя областного управления Нацполиции Руслан Форостяк в Facebook, не называя имени.



Одесское издание "Думская" со ссылкой на источники в областной прокуратуре сообщает, что подозрение вручили бывшему вице-мэру Одессы по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько.



Меру пресечения якобы изберут в ближайшее время – и следователь потребует домашний арест.



Экс-чиновнику Одесского горсовета инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность, которая привел к тяжелым последствиям).





Статья предусматривает наказание в виде ареста на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.