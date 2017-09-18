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Суд арестовал воспитательницу лагеря "Виктория" без права залога

Понедельник, 18 сентября 2017, 22:48

Киевский райсуд Одессы арестовал без права внесения залога подозреваемую в нарушении правил пожарной безопасности воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Киевский районный суд Одессы взял под стражу воспитателя (ответственного за пожарную безопасность) коммунального внешкольного учебного заведения "ОГД ОСК "Виктория ", которого подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины, а именно нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах", - сказано в сообщении.

Следственный судья избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога.

Установлено, что, согласно предписанию, в июне сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области провели проверку территории, зданий, сооружений, подсобных и бытовых помещений детского лагеря "Виктория", в результате которой от ответственного лица за пожарную безопасность требовалось принять ряд мер по соблюдению требований пожарной безопасности.

Также отмечается, что подозреваемая, будучи ознакомленной с указанным предписанием и будучи обязанной выполнить его в полном объеме, не приняла мер по их выполнению.

Как известно, ранее суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" в Одессе.

В ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Украинские новости

Темы: судОдесса
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