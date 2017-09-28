Суд отдал на поруки воспитательницу детского лагеря "Виктория"

Апелляционный суд Одесской области освободил из-под стражи на поруки народного депутата от БПП Мустафы Найема воспитательницу детского лагеря "Виктория" Наталью Янчик.



Об этом сам депутат сообщает в Facebook.



Также нардеп отмечает, что в ходе заседания стали известны некоторые факты, а именно:



- что руководство лагеря в одностороннем порядке без воли Натальи возложило на него ответственность за пожарную безопасность в лагере, не обеспечив соответствующий инструктаж.



- что Наталья уволилась из лагеря именно по той причине, что не хотела нести ответственность за нарушение норм пожарной безопасности;



- заместитель директора лагеря знала о том, что Наталья уволилась и лично обещала вернуть трудовую книжку после свадьбы;



- при этом заместитель директора лагеря заставляла Наталью оплатить штраф за нарушение норм пожарной безопасности;



- нарушения, выявленные в лагере в июне 2017 года и годом ранее - летом 2016 идентичны и в течение всего этого времени исправлены были;



- Наталья отказалась платить штраф и вместо нее это сделали неизвестные лица;



Также по словам Найема, прокуроры даже не удосужились выяснить, что у Натальи нет возможности покинуть страну - у нее нет загранпаспорта;



"Степень ответственности Натальи установит суд. Но вместе с ней ответственность должны разделить должностные лица областной администрации, которые подписывали акты приема-сдачи работ, проверяли лагерь перед сдачей, а также представители пожарной службы, которые устанавливали систему оповещения", - отмечает нардеп.

Ранее адвокат воспитательницы лагеря "Виктория" Алексей Черный заявлял, что его подзащитная не может быть ответственной за пожар, в результате которого погибли 3 ребенка.

Как известно, 18 сентября Киевский районный суд Одессы арестовал без права внесения залога подозреваемую в нарушении правил пожарной безопасности воспитательницу детского лагеря "Виктория" в Одессе Наталью Янчик.

Ранее суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория" в Одессе.

Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара, который, в свою очередь, повлек гибель людей и материальный ущерб в особо крупных размерах.

В ночь на 16 сентября 3 ребенка погибли в результате пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере "Виктория" в Одессе.

Украинская правда