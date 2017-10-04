Найем раскрыл общие пункты 3 вариантов закона о реинтеграции Донбасса

Три версии законопроекта о реинтеграции Донбасса определяют Россию агрессором, вводят понятие оккупированных территорий и продлевают порядок особого самоуправления на них еще на год.



Об этом народный депутат Мустафа Найем рассказал в кулуарах Верховной Рады каналу "112 Украина".



"Те версии, которые я видел, не содержат ни (вопроса) Крыма, ни миротворцев. Я видел три версии: две на английском языке, одну на украинском. Какая из них является правдивой, не знаю, потому что нам люди из Администрации президента говорят: "Нет, вообще это другой вариант – у нас другой закон". Посмотрим, мы ждем уже четвертый месяц – пока ничего не получили", – сказал он.



На вопрос, какие положения повторяются во всех версиях, нардеп ответил: "Те положения, которые повторяются, мне нравятся".



"Во-первых, мы определяем термин "страна-агрессор Российская Федерация". Во-вторых, мы определяем статус оккупированных территорий – то есть мы определяем конкретно территории, которые оккупированы, а границы этих территорий должно определять Министерство обороны", – рассказал Найем.



"В-третьих, в Луганской и Донецкой областях будет так называемый объединенный военный штаб, возглавляемый человек, которому будут подчиняться и силы полиции, и гражданско-общественные администрации, и военные, и Служба безопасности, и все, что будет на этой территории", – добавил он.



Также "определяется понятие военизированных групп, которые финансируются, поддерживаются, консультируются или создаются Российской Федерацией".



"Российская Федерация будет говорить, что нас там нет, мы не контролируем эту территорию, мы не оккупировали ее. Мы вводим понятие, что да, возможно, но через ваших представителей или военизированные группы, которые поддерживаются, консультируются, финансируются или создаются Российской Федерацией, – это и есть Российская Федерация", – пояснил депутат.



"Это срок международного права. Может быть оккупация напрямую, а может быть через представителей", – добавил он.



Кроме того, по словам Найема, в законопроектах есть много вопросов относительно гуманитарной ситуации:



"В законе прописаны основные схемы, основные направления. Там нет процедур, – из того, что я понял, они не хотят вносить процедуры, детализацию, например, каким образом людям пересекать границу, каким образом признавать документы, – но основная рамка задана, что должно быть сделано в соответствии с международным правом и украинским законодательством", – сказал он.

"Еще есть один момент, который есть во всех трех версиях, что я видел, – это 7 статья, которая гласит о Минские соглашениях, мы должны соблюдать часть касательно безопасности", - продолжил депутат.



"Этот пункт меня очень беспокоит, потому что это будет первый официальный документ, который обязывает нас выполнять минские договоренности, которые, с нашей точки зрения, не является источником международного права, потому что его не подписывали субъекты международного права... Это значит, что когда-то нас могут обязать выполнять и часть не по безопасности, которая касается политических вопросов", – сказал он.



Также во всех трех вариантах проекта закона, по словам нардепа, есть вопрос "продолжения особого порядка самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской и областей". "Это продлят еще на 1 год", – сказал Найем.

Замена понятия "антитеррористическая операция" на "самооборона государства", по мнению Найема, позволит привлекать военные силы и перенести управления действиями с СБУ на военных чиновников и расширить полномочия президента на объявление чрезвычайного положения.



Депутат не знает, какой уровень поддержки данных инициатив в Верховной Раде: "Поскольку они немножко по-дурацки пытаются этот закон продвигать, в зале есть непонимание, за что мы будем голосовать".

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По данным УП, президент планирует внести в Верховную Раду два законопроекта о Донбасса – о реинтеграции оккупированных территорий и о замораживании на год закона об особенностях местного самоуправления в ОРДО и ОРЛО.

3 октября законопроект о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности Украины обсуждали на встрече неформальной минской платформы в парламенте.

Вице-спикер Оксана Сыроид опубликовала один из вариантов проекта закона о реинтеграции Донбасса. Один из проектов на английском языке занимает 13 страниц. По информации УП, законопроект еще нарабатывают.

Алена Рощенко, УП