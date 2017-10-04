Найєм розкрив спільні пункти 3 варіантів закону про реінтеграцію Донбасу

Три версії законопроекту про реінтеграцію Донбасу визначають Росію агресором, вводять поняття окупованих територій і продовжують порядок особливого самоврядування на них ще на рік.

Про це народний депутат Мустафа Найєм розповів у кулуарах Верховної Ради каналу "112 Україна".

"Ті версії, які я бачив, не містять ані (питання) Криму, ані миротворців. Я бачив три версії: дві англійською мовою, одну українською. Яка з них є правдивою, не знаю, бо нам люди з Адміністрації президента кажуть: "Ні, взагалі це інший варіант – в нас інший закон". Подивимося, ми чекаємо вже четвертий місяць – поки що нічого не отримали", – сказав він.

На запитання, які положення повторюються в усіх версіях, нардеп відповів: "Ті положення, які повторюються, мені подобаються".

"По-перше, ми визначаємо термін "країна-агресор Російська Федерація". По-друге, ми визначаємо статус окупованих територій – тобто ми визначаємо конкретно території, які окуповано, а кордони цих територій має визначати Міністерство оборони", – розповів Найєм.

"По-третє, у Луганській і Донецькій областях буде так званий об’єднаний військовий штаб, який очолюватиме людина, якій підпорядковуватимуться і сили поліції, і цивільно-громадські адміністрації, і військові, і Служба безпеки, і все, що буде на цій території", – додав він.

Також "визначається термін воєнізованих груп, які фінансуються, підтримуються, консультуються або створюються Російською Федерацією".

"Російська Федерація буде казати, що нас там немає, ми не контролюємо цю територію, що ми не окупували її. Ми вводимо поняття, що так, можливо, але через ваших представників або воєнізовані групи, які підтримуються ,консультуються, фінансуються або створюються Російською Федерацією – це і є Російська Федерація", – пояснив депутат.

"Це є термін міжнародного права. Може бути окупація напряму, а може бути через представників", – додав він.

Крім того, за словами Найєма, у законопроектах є багато питань щодо гуманітарної ситуації:

"В законі прописані основні схеми, основні напрямки. Там немає процедур, – з того, що я зрозумів, вони не хочуть вносити процедури, деталізацію, наприклад, яким чином людям перетинати кордон, яким чином визнавати документи, – але основна рамка задана, що має бути зроблено згідно міжнародного права і українського законодавства", – сказав він

"Ще є один момент, який є в усіх трьох версіях, що я бачив, – це 7 стаття, яка каже про Мінські угоди, що ми маємо дотримуватися безпекової частини", – продовжив нардеп.

"Цей пункт мене дуже турбує, тому що це буде перший офіційний документ, який зобов’язує нас виконувати мінські домовленості, які, з нашої точки зору, не є джерелом міжнародного права, бо його не підписували суб’єкти міжнародного права… Це означає, що колись нас можуть зобов’язати виконувати і не безпекову частину, яка стосується політичних питань", – сказав він.

Також у всіх трьох варіантах проекту закону, за словами нардепа, є питання "продовження особливого порядку самоврядування на окремих територіях Донецької й Луганської й областей". "Це буде продовжено ще на 1 рік", – сказав Найєм.

Заміна поняття "антитерористична операція" на "самооборона держави", на думку Найєма, дозволить залучати військові сили і перекласти керування діями з СБУ на військові чини й розширити повноваження президента на оголошення надзвичайного стану.

Депутат не знає, який рівень підтримки даних ініціатив у Верховній Раді: "Оскільки вони трошки по-дурацьки намагаються цей закон просувати, в залі є нерозуміння, за що ми будемо голосувати".

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3 жовтня законопроект про реінтеграцію окупованих територій і відновлення територіальної цілісності України обговорювали на зустрічі неформальної мінської платформи у парламенті.

Віце-спікер Оксана Сироїд опублікувала один із варіантів проекту закону про реінтеграцію Донбасу. Один із проектів англійською мовою займає 13 сторінок. За інформацією УП, законопроект іще допрацьовують.

Президент нібито планує внести до Верховної Ради два законопроекти щодо Донбасу – про реінтеграцію окупованих територій і про замороження на рік закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДО й ОРЛО.

Олена Рощенко, УП