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Президент внесет проект по Донбассу в среду. Обнародованные проекты - устаревшие

Вторник, 3 октября 2017, 15:32
Президент внесет проект по Донбассу в среду. Обнародованные проекты - устаревшие

Проекты закона о реинтеграции Донбасса, которые были обнародованы во вторник вице-спикером Оксаной Сыроид и другими источниками, не актуальны, потому что закон до сих пор меняется.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник, близкий к выработке закона.

Собеседник уточнил, что до сих пор проект закона в ВР передан не был.

"Законопроект уточняется. Поэтому версия обнародованная Сыроид, неактуальна", - отметил собеседник.

На вопрос о другом проекте закона, обнародованном на английском языке, собеседник отметил, что это очень старая версия проекта.

В то же время депутат Народного Фронта Леонид Емец сообщил УП, что во вторник официальный текст закона до внесения президентом закона не будет.

"Сегодня не будет. И вообще до внесения президентом завтра, текста не будет", - отметил он.

В свою очередь другие участники встречи "минской платформы" вместе с АП и комитетами иностранных дел и евроинтеграции сообщили, что присутствовавший на заседании заместитель главы АП Константин Елисеев заявил, что законопроет будет внесен президентом в парламент в среду.

"Президент внесет его завтра", - слова Елисеева присутствуют.

"Елиссеев рассказывает в общих чертах о законе и миротворческую миссию. По миротворцам есть нюансы. Из реального: там будет об оккупации и о реинтеграции на основе постановления Кабмина", - отметил один из собеседников.

Когда будет голосование за этот законопроект пока неизвестно.

Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала в сети проект закона о реинтеграции Донбасса.

В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц. Однако, по информации УП, этот проект мог готовиться для консультаций с иностранными делегациями.

Ранее во вторник вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала в сети проект закона о реинтеграции Донбасса.

В распоряжении "Украинской правды" есть проект на английском языке, который занимает 13 страниц. Однако, по информации УП, этот проект мог готовиться для консультаций с иностранными делегациями.

Оксана Коваленко, Роман Кравец, УП

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Темы: Донбасс
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