Подозреваемый в поджоге дома Березы до сих пор в больнице

668 просмотров
Среда, 4 октября 2017, 19:03

Мужчина, которого задержали за попытку поджечь дом народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березы, все еще лежит в больнице.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Сейчас его жизни ничего не угрожает. Он находится в сознании", - объяснила пресс-секретарь отделения Анна Старчевская.

Старчевская также отметила, что мужчине было сообщено о подозрении, но об избрании меры пресечения можно будет говорить после проведения необходимых следственных действий. Последние, по словам пресс-секретаря, начнутся после того, как подозреваемый выйдет из больницы.

Как известно, 23 сентября полиция сообщила, что около полуночи злоумышленник поджег одну из комнат нежилого дома в с. Чумаки Пятихатского района Днепропетровской области, а чуть позже - автомобиль "Nissan", припаркованный на берегу реки Саксагань. Впоследствии стало известно, что речь идет о доме, который на 100% принадлежит жене народного депутата Юрия Березы.

По сообщениям полиции, дом охраняли двое мужчин, которые заметили огонь, быстро локализовали пожар и вызвали полицию.

В полиции отметили, что при задержании мужчина "угрожал боевой гранатой РГД-5 с запалом, которую во время следственных действий изъяли полицейские".

Позже сообщалось, что у мужчины, которого задержали за попытку поджечь дом, врачи обнаружили внутричерепную травму.

Некоторые СМИ указывают, что мужчины мог избить сам нардеп, однако тот эту информацию отрицает.

Сейчас с избиением поджигателя дома Березы разбирается прокуратура.

София Лукашова для УП

Темы: криминал Днепропетровская область полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На жестком диске капитана "Наутилуса" найдено видео с обезглавленной женщиной 4 октября 2017, 02:43
В Киеве грабители отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен 4 октября 2017, 01:28
Береза дал показания по делу о поджоге его дома 3 октября 2017, 14:36
powered by lun.ua
Главные новости
СММ ОБСЕ: Военные ВСУ подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье
Доллар на межбанке вырос до 26,81, несмотря на аукцион НБУ
РФ подтвердила задержание двух украинских пограничников
Накопительная пенсионная система может заработать с 2019 года
Все новости
искусство

90-летняя бабушка превратила маленькое село на свою арт-галерею

еда

Почему мы хотим есть даже тогда, когда сыты - объясняют ученые

здоровье

Как (не) распознают депрессию. В Facebook говорят о боли с тегом #faceofdepression