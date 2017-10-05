Скандальную правку Лозового "помножили на ноль" – Емец

Заместитель главы комитета ВР по судопроизводству Леонид Емец утверждает, что скандальная поправка нардепа Андрея Лозового не попала в КПК.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам депутата, поправку Лозового "комитет помножил на ноль".

"Делам Майдана, как и всем другим делам, - ничего не угрожает. Кроме качества работы следственных органов", - пишет он.

То же самое, говорит Емец, касается "полной и неограниченной" фото- и видеофиксации судебного процесса, а также права присутствовать на нем в неограниченном количестве.

В комментарии "Украинской правде" он заявил, что именно поправки, которые поддержал комитет по правовой политике и правосудию, были проголосованы в Верховной Раде во время принятия судебной реформы.

Депутат опубликовал текст поправок в процессуальные кодексы в редакции комитета.

В нем, в частности, сказано, что Уголовный процессуальный кодекс надо изложить в следующей редакции:

"Срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня сообщения лицу о подозрении составляет:

- 6 месяцев - в уголовном производстве относительно уголовного проступка;

- 12 месяцев - в уголовном производстве по преступлению небольшой или средней тяжести;

- 18 месяцев - в уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению;

Однако, отмечается в решении комитета, если досудебное расследование закончить в эти сроки невозможно, их может неоднократно продлить следственный судья по ходатайству прокурора или следователя.

Кроме того, комитет предложил исключить из ряда кодексов такие предложения и слова:

- из предложения "Лица, желающие присутствовать на судебном заседании, допускаются в зал судебных заседаний при наличии свободных мест" исключить слова "при наличии свободных мест";

- изъять предложение "Суд может определить место в зале судебного заседания, с которого должны проводиться фото-, видеосъемка";

- изъять предложение "В случае если суд придет к выводу, что фото-, кино-, теле- или видеосъемка, а также трансляция хода судебного заседания по радио и телевидению, в сети Интернет мешают ходу судебного процесса, суд может запретить или ограничить их проведение".

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене вышеуказанного закона - 6232-П и 6232-П1.

Их авторами являются внефракционный нардеп Юрий Левченко, вице-спикер Оксана Сыроид, а также члены фракции "Самопомич" Елена Сотник, Андрей Журжий и Ирина Подоляк.

Как пояснила Сотник, причина такого шага - именно поправка Лозового.

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Евгений Кизилов, УП