Рада закрылась без решения по законах относительно Донбасса

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил заседание 5 октября закрытым.



Об этом он сказал с трибуны парламента.



"Мы продолжим рассмотрение этого законопроекта. Но сегодня заседание я объявляю закрытым. Я уверен, что закон о признании России агрессором мы примем", - сказал он.

Парубий отметил, что для достижения компромисса лидеры фракций договорились об изъятии из законопроекта всех пунктов, которые касаются Минских соглашений.



Он настаивает, что это была согласованная позиция. В то же время фракция "Самопомочи" продолжает блокировать президиум парламента и эта ситуация представляется спикеру непонятной.

Как сообщалось, на заседании в четверг парламент должен рассмотреть законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.



Первым поставили на рассмотрение законопроект №7163. Нардепы проголосовали за его рассмотрение по сокращенной процедуре.



"Самопомич", которая выступает против этого президентского законопроекта, воспользовалась отсутствием спикера Андрея Парубия и заблокировала президиум Верховной Рады.



По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".



Валентина Романенко, УП