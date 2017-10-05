Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Работу Рады сорвали потасовкой в президиуме

Четверг, 5 октября 2017, 16:46
Работу Рады сорвали потасовкой в президиуме
Анна Грабарская

В президиуме Верховной Раде возникла потасовка, народные депутаты заблокировали парламентскую трибуну.

Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента.

"Остановитесь! Я прошу руководителей фракций пройти в мой кабинет", - сказал он.

 



Перед тем, как трибуну и президиум парламента окружили представители разных политических сил, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заговорил о том, какие правки надо будет внести ко второму чтению президентского законопроекта №7163.

Представители фракции "Самопомич", которые выступают против принятия президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, зашли в президиум и начали мешать первому вице-спикеру Ирине Геращенко.



Геращенко призвала депутатов к цивилизованности и дисциплине, однако убедить коллег ей не удалось.

"Я в Минске не боюсь боевиков, и вас не боюсь. На место сели!", - сказала Геращенко.

Также активное участие в толчее принимал народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко, который вырвал у Геращенко микрофон.

"Самопомич" обещает и дальше блокировать работу парламента. По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".

Валентина Романенко, Алена Рощенко, Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадазаконодательствоДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: