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Комитет поддержал обновленный закон Порошенко о Донбассе

Четверг, 5 октября 2017, 14:46
Комитет поддержал обновленный закон Порошенко о Донбассе

Комитет по национальной безопасности и обороны рекомендует парламенту принять за основу и в целом дополненный президентский законопроект о самоуправлении на Донбассе.

За поддержку перевнесенного президентом закона №7164 за основу и в целом подняли руки 8 народных депутатов.

В то же время 4 депутата проголосовали против, воздержалась лишь Надежда Савченко.

В законопроекте теперь говорится, что особый статус отдельных районов Донбасса будет продлен на год исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники.

Также комитет решил предлагать ВР принять за основу ранее одобренный законопроект №7163 с поправкой в ​​ч.1 ст.7, а именно слова "Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 года и Комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года" заменить словами "резолюции Совета безопасности ООН, принятые в связи с российской вооруженной агрессией против Украины в Донецкой и Луганской областях".

Альтернативный законопроект №7163-2 – о мерах, направленных на восстановление государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей – комитет не поддержал, большинство его членов воздержались.

После заседания комитета его секретарь Иван Винник пояснил, что в указанных резолюциях Совбеза ООН упоминаются Минские договоренности.

Ранее звучало беспокойство по поводу того, что президентский закон введет в правовое поле Украины Минские соглашения, под которыми стоят подписи лидеров пророссийских боевиков и которые не являются международными соглашениями.

Уже в 16:00 четверга, 5 октября, парламент планирует рассмотреть президентские законопроекты о Донбассе в сессионном зале.

"Мы сегодня должны принять эти законы", – сказал Пашинский при обсуждении на комитете после обеда.

Как известно, Петр Порошенко предложил Верховной Раде два законопроекта о Донбасса: №7163, который, в частности, определяет Россию агрессором и оккупантом, а неподконтрольную Киеву часть Донецкой и Луганской областей – оккупированными территориями, а также №7164, которым предлагается продлить еще на 1 год действие закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированной части востока Украины.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту поддержать за основу первый законопроект, но ко второму чтению пересмотреть норму о необходимости выполнения Минских соглашений, подписанных лидерами пророссийских боевиков, а второй законопроект отправил главе государства на доработку.

Альтернативные законопроекты комитет отклонил.

Президент очень быстро внес повторно законопроект по самоуправлению на Донбассе.

Алена Рощенко, Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассзаконодательствоВерховная Рада
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