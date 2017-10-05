Суд арестовал подозреваемых во взрывах в Умани и на Грушевского

Суд постановил взять под стражу на 2 месяца трех мужчин, подозреваемых в обстреле консульства Польши в Луцке, подрыве гранаты на Грушевского в Киеве и осквернении памятников в Умани.



Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"5 октября суд в Черкасской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога в отношении мужчины, которого подозревают в причастности к серии преступлений на территории государства", – сказано в сообщении.

Суд арестовал подозреваемых в серии взрывов и нападений на диппредставительства Нацполиция

"Вчера такое же решение было принято и в отношении других двух граждан, которых правоохранители подозревают в причастности к этим преступлениям", – информирует полиция.



Этих людей подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 ч.4 ст. 296 (покушение на совершение хулиганства) Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Нацполиции Сергей Князев сообщили о задержании полицией тех, кто "серийно" нападал на иностранные дипломатические представительства. Мужчин задержали в момент подготовки подрыва памятника на Верецком перевале в Закарпатской области.



В частности, злоумышленников подозревают в причастности к 9-ти преступлениям, среди которых – взрывы гранат в Умани и в Киеве, а также обстрел дипломатического учреждения в Луцке.

21 сентября этого года в Умани Черкасской области произошел взрыв боевой гранаты в месте компактного проживания паломников-хасидов. Тогда от взрыва пострадали двое граждан Израиля.



Ранее, в декабре 2016 года, неизвестные осквернили мемориальный комплекс "Могила цадика Нахмана" в Умани. По данным правоохранителей, за это преступление исполнители получили по 500 долларов.



В конце марта 2017 года неизвестные обстреляли Генконсульство Республики Польша в Луцке. Полиция квалифицировала это событие как теракт.



А в июне этого года неизвестные бросили неустановленный предмет на территорию посольства Соединенных Штатов Америки в Украине. Это событие квалифицировали как хулиганство.



Кроме того, злоумышленникам инкриминируют совершение взрыва 24 августа в Киеве, который следователи полиции квалифицировали как покушение на убийство.