ОБСЕ: В "ЛНР" лазером "слепят" камеру СММ

Боевики "ЛНР" применяют лазер, чтобы "заслепить" камеру Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twіtter.

"В "ЛНР" применяют лазер, чтобы "заслепить" камеру СММ в Станице Луганской. Они что-то скрывают?", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Миссия также обнародовала видео того, как "слепят" камеру лазером.

В «ЛНР» применяют лазер, чтобы «заслепить» камеру СММ в Станице Луганской. Они что-то скрывают? #ФактыИмеютЗначениеhttps://t.co/kcRHdffacU — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) October 6, 2017

Как известно, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ нашла 26 неотведенных танков недалеко от Донецка.