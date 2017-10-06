ОБСЕ: В "ЛНР" лазером "слепят" камеру СММ

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Пятница, 6 октября 2017, 13:34

Боевики "ЛНР" применяют лазер, чтобы "заслепить" камеру Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ  в Станице Луганской.

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Twіtter.

"В "ЛНР" применяют лазер, чтобы "заслепить" камеру СММ в Станице Луганской. Они что-то скрывают?", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Миссия также обнародовала видео того, как "слепят" камеру лазером.  

Как известно, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ нашла 26 неотведенных танков недалеко от Донецка. 

Темы: ОБСЕ Донбасс
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