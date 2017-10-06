Парубий подписал продление закона об особом порядке для ОРДЛО

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Пятница, 6 октября 2017, 15:25

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о продлении действия особых условий местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствует соответствующая запись на сайте парламента.

Теперь документ будет передан на подпись президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, 6 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В то же время в переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер расценил принятие этого закона как "жесткие шаги" для достижения мира.

Украинская правда

Темы: законодательство Донбасс
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