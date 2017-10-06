Парубий подписал продление закона об особом порядке для ОРДЛО
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о продлении действия особых условий местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.
Об этом свидетельствует соответствующая запись на сайте парламента.
Теперь документ будет передан на подпись президента Петра Порошенко.
Как сообщалось, 6 октября депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7164, который продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.
В то же время в переходных положениях документа сказано, что закон должен заработать после полного вывода российских оккупационных войск с территории Украины.
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер расценил принятие этого закона как "жесткие шаги" для достижения мира.
Украинская правда
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